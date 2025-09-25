Bacconi: "Non avrebbe avuto più senso Lucca col Man City e Hojlund fresco col Pisa?"

vedi letture

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Adriano Bacconi, match analyst: “Infortunio Buongiorno? Mi è sembrata eccessiva la polemica di De Laurentiis, ci sono degli accordi tra Lega e fornitori e stanno cambiando un po' i servizi, ma alcuni dati di performance il club li ha a disposizione. Non penso che la scelta di far giocare Buongiorno per 3 gare consecutive sia dovuta dal non aver avuto un dato a disposizione, i minutaggi dipendono dallo staff medico e dai dati che arrivano dagli allenamenti. Non dico che sia un alibi, ma mi sembra una caccia alle streghe. Hojlund 3 partite di fila appena arrivato, Buongiorno 3 partite di fila dopo l’infortunio sono scelte un po forzate, ma Conte ci ha anche abituato a queste cose. Lo scorso anno alcuni giocatori non hanno giocato perché lui stabilisce gerarchie e dà una fiducia incondizionata a determinati giocatori. In termini di gestione, Conte ragiona alla sua maniera, bisognerebbe mettere delle regole e parlo del Napoli, ma in generale, i club dovrebbero mettere delle regole per ponderare l’esigenza tecnica con la salvaguardia dell’atleta che è un patrimonio della società prima ancora che dell’allenatore.

Buongiorno anche l’anno scorso ha avuto dei problemi, storicamente subisce gli infortuni muscolari e la sua storia merita di essere conosciuta per gestirlo al meglio. Juan Jesus del resto, ha sempre fatto bene al Napoli, è un uomo di Conte e forse poteva avere senso rischiare Buongiorno col City, ma poi risparmiarlo col Pisa. Lo stesso Lucca avrebbe avuto senso farlo giocare col City dal punto di vista tattico e avere Hojlund fresco per il Pisa. Le decisioni quindi dovrebbero essere ponderate da tanti punti di vista, non solo quello tecnico, ma anche da quello medico e atletico”.