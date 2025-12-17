Di Biagio: "Le valutazioni cambiano ogni settimana, ripensate al Napoli un mese fa..."

vedi letture

Luigi Di Biagio, ex calciatore ed oggi commissario tecnico dell'Arabia Saudita, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset e tra i vari temi ha parlato della Supercoppa italiana 2025: "Oggi è un giorno particolare, ieri abbiamo vinto la Golf Cup battendo l'Iraq in finale a Doha, stiamo facendo un buon lavoro e i ragazzi crescono. Siamo contenti e partecipi, verso la giusta direzione. Qui c'è il problema che hanno anche le altre nazioni, devono giocare di più. Li portiamo anche dalle categorie inferiori, stiamo facendo un po' lo stesso lavoro fatto con Mancini nell'Italia".

C'è una favorita per la Supercoppa?

"Questa è la domanda del secolo, parliamo di un torneo di partite secche inserite durante il campionato. L'Inter arriva un po' meglio ma ogni settimana qui cambiano le valutazioni sulle squadre. Ripensate al Napoli di un mese fa. Già domani la partita col Milan sarà bella. Comunque direi Inter".

Chi è l'uomo copertina della Supercoppa?

"Ce ne sono tanti, qualcuno magari non giocherà per problemi fisici. Però direi Barella, per affetto nei confronti suoi e della maglia che veste".