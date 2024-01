Bagni: "Mercato? Solo Perez, se arriva, può diventare titolare con Mazzarri"

L'ex centrocampista del Napoli Salvatore Bagni ha parlato a La Gazzetta dello Sport

L'ex centrocampista del Napoli Salvatore Bagni ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "Non credo. In estate aveva perso un solo titolare e per questo si pensava ad un campionato diverso, in cui lottare al vertice, anche se non da favorita perché l’Inter ha sempre avuto l’organico più attrezzato.

Tra tutti i nuovi soltanto Perez, che non è stato ancora chiuso, potrebbe ritagliarsi un posto nell’undici di Mazzarri: gli altri oggi si presentano solo come buone alternative. E’ migliorata la rosa nel complesso, perché ci sono diversi rinforzi aggiuntivi, ma non penso che De Laurentiis avesse pianificato fin da inizio stagione questo tipo di investimenti a gennaio".