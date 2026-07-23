Video Manna blinda De Bruyne: “Nulla da decidere, è nel progetto. Ma quello che disse…”

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Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, fa chiarezza su Kevin De Bruyne e sul suo futuro, parlando anche delle sue dichiarazioni.

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, nel corso della conferenza stampa odierna si è soffermato anche sulla posizione di Kevin De Bruyne: "Non deve prendere nessuna decisione, ha firmato per 2 anni più un'opzione, l'anno scorso s'è fatto male, fino a quando c'era è stato utile, non vedo necessità per dire cosa deciderà. Quando firmano, firmano, poi la società decide cosa si fa. Kevin è del Napoli, il mister non ha parlato con nessun giocatore prima, quando arriverà si metterà a disposizione come tutti.

Ha avuto un anno complicato, è stato un investimento importante per termini economici e di appeal, ha reso meno per problemi ma è un campione e non vedo aspetti negativi. Ci portiamo dietro degli strascichi, sicuramente non ho gradito personalmente le sue dichiarazioni, ma ne parleremo, non c'è problema. Fa parte del progetto, non c'è niente da decidere".