Video Napoli non può investire? Manna precisa: “Può, ma c’è il parametro Uefa del costo rosa…”

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Giovanni Manna fa chiarezza circa gli investimenti che potrà fare il Napoli nel corso di questa finestra di calciomercato.

Ha detto che avete sforato, ora investimenti per riequilibrare? E' una delle domande poste al direttore sportivo Giovanni Manna nel corso della conferenza stampa odierna in quel di Dimaro. Questa la risposta del ds azzurro: "Abbiamo investito, potevamo e possiamo, siamo un club sano, le due cose non si scontrano, ma ci sono parametri da rispettare, avete visto a gennaio con un mercato a saldo zero, prendendo anche due buoni calciatori.

C'è un equilibrio internazionale dettato dall'Uefa, in questo momento abbiamo un parametro che è più alto e dobbiamo rientrare e dimostrare che lo stiamo facendo. Equilibrio e squadra forte, non è facile ma ci proviamo. Il costo rosa è formato da ingaggi, ammortamenti e oneri accessori, non sono solo gli ingaggi, basta venderne uno e se è in ammortamento togli ammortamento e salario".