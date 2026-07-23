Zeballos bloccato, Manna conferma: “E’ forte! Se ci aspetterà…”
Zeballos circola da mesi, è un vostro obiettivo prima della scadenza di dicembre? Quali uscite servono per prenderlo? Interrogativi avanzati a Giovanni Manna oggi in conferenza stampa nel settimo giorno di ritiro a Dimaro. Il direttore sportivo del Napoli ha confermato l'interesse per l'esterno offensivo del Boca Juniors, rispondendo così alla domanda:
"Mi piace, ha interrotto un percorso importante per degli infortuni, un giocatore forte, come altri che noi trattiamo negli ultimi 6-8 mesi, fa parte del gioco. Poi le dinamiche del mercato cambiano e ti possono condizionare. Ci interessa, se ci saranno le condizioni lo faremo, altrimenti no, se ci aspetteranno lo aspetteremo... lui come tanti altri, poi fa tanto rumore perché è del Boca ed è in scadenza. Noi siamo fermi come vedete, e c'è questa situazione di Buongiorno che un po' di apprensione ce la crea".
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