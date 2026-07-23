Video Vice Di Lorenzo, Manna frena: “C’è una lista, c’è Mazzocchi e non lasceremo gente fuori…”

vedi letture

Arriverà un vice-Di Lorenzo? E, nel caso, sarà Favasuli? Chissà. Intanto sul tema si è espresso il direttore sportivo Giovanni Manna oggi in conferenza stampa: "C'è il tormentone da quando sono arrivato, Pasquale in rosa ha dimostrato che è un calciatore ed un uomo importante per la squadra, sicuramente abbiamo lavorato per una simulazione. Non dimenticate che c'è una lista e bisogna fare scelte, non possiamo permetterci di lasciare giocatori fuori, non possiamo permettercelo e non è corretto pagare un elemento a vuoto.

Favasuli è un prospetto interessante, come altri, rispetta i nostri parametri, abbiamo in quella posizione uno dei più importanti per noi e per la nazionale che di solito gioca tante partite e dobbiamo essere attenti nelle decisioni. Non sono sicuro faremo, se lo faremo sarà a fine mercato".