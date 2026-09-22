Ballardini ha assistito dal vivo a Fiorentina-Napoli: “Vi dico cosa serve ad Allegri”

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Davide Ballardini commenta Fiorentina-Napoli, sottolinea il potenziale ancora inespresso degli azzurri e invita ad attendere il recupero degli infortunati.

Il Napoli visto al Franchi può ancora crescere. È questa la lettura di Davide Ballardini, che ha assistito dal vivo alla sfida contro la Fiorentina e ha poi commentato la prestazione degli azzurri ai microfoni di Radio Napoli Centrale. L’allenatore ha sottolineato il maggiore approccio della squadra di casa, anche a causa delle condizioni climatiche, ma ha evidenziato come il Napoli abbia margini di miglioramento: “L’ultima partita vista dal vivo è stata Fiorentina-Napoli al Franchi. C'era un caldo tremendo, partita condizionata molto dal clima. La Fiorentina ha tenuto molto bene il campo. L'ho vista più motivata rispetto ai giocatori del Napoli. Il Napoli penso che possa esprimere un calcio migliore di quanto visto a Firenze. Ci sono tanti giocatori fuori, mancava McTominay. Quando il Napoli si metterà a posto, sarà più facile per il mister”.

Ballardini: “Bisogna avere pazienza e aspettare il recupero dei giocatori”

L’ex allenatore si è soffermato anche sul lavoro di Massimiliano Allegri e sulle caratteristiche che il tecnico chiede alle proprie mezzali, sottolineando quanto possa cambiare il rendimento del Napoli con il recupero degli assenti: “Quanto è difficile affrontare Allegri? Quando ha allenato il Cagliari era più facile. Poi quando ha allenato Juventus e Milan... Io allenavo squadre che dovevano fare un altro tipo di campionato. Io penso che se il Napoli recupera tutti i giocatori può competere con Inter, Roma, Como, poi non dimentichiamo che ci sono Juventus e Milan. Al Napoli mancano tanti giocatori bravi, McTominay si butta dentro. E Allegri vuole proprio che le mezzali attacchino la porta. Bisogna avere pazienza, aspettare che il Napoli recuperi i giocatori più importanti”.