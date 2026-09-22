Lo Monaco sicuro: “Per la rosa a disposizione, Allegri l’allenatore più adatto per il Napoli”

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Lo Monaco difende la scelta di Allegri e promuove la crescita di Marin-Rrahmani e Lobotka-Gilmour.

Il dirigente Pietro Lo Monaco, intervenuto a 'Radio Goal' su Radio Kiss Kiss Napoli, ha analizzato la scelta del Napoli di puntare su Massimiliano Allegri dopo Antonio Conte. A suo giudizio, una volta mantenuta gran parte della precedente rosa, la decisione è stata coerente: “Visto e considerato che mi ritrovo lo stesso organico dell’anno scorso, metto un allenatore che, secondo i miei concetti, vale Conte. Sono allenatori diversi, ma sicuramente come palmarès poteva garantire il soddisfacimento del primo obiettivo”. Lo Monaco ha quindi difeso Allegri dalle critiche sulla proposta di gioco: “Dove sta scritto che il gioco giusto è quello del Como? Il calcio si riduce all’equilibrio della squadra nelle due fasi, fase di possesso e fase di non possesso. Le squadre di Allegri sono sempre equilibrate”.

“Marin e Rrahmani stanno diventando un muro. Lasciate lavorare Allegri”

Lo Monaco vede segnali positivi nella costruzione della squadra, a partire dalla difesa: “La coppia centrale si sta perfezionando sempre di più, sta diventando granitica: Marin e Rrahmani cominciano a essere un muro là dietro”. Promossa anche la convivenza tra Lobotka e Gilmour: “Lobotka e Gilmour insieme sono assolutamente un’ottima diagonale di centrocampo, con due giocatori che magari all’origine si poteva pensare facessero fatica a giocare insieme perché ricoprivano mansioni simili. Invece lo stanno facendo anche bene”. Per il dirigente, le numerose assenze impongono però pazienza: “Il Napoli, con tutte le defezioni che in questo momento ha, si sta costruendo, sta lavorando. È un lavoro in corso. Però lasciatelo lavorare”. Da qui la conclusione sul tecnico: “Bisogna avere il tempo”.