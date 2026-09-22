Zazzaroni: “Lucca non è da Napoli? Hojlund? Ad Allegri manca il bomber da 20 gol”

vedi letture

Ivan Zazzaroni analizza il momento del Napoli dopo il pareggio contro la Fiorentina e si sofferma sulle difficoltà del reparto offensivo.

È il reparto offensivo uno dei principali interrogativi del Napoli in questo avvio di stagione. Lorenzo Lucca e Rasmus Højlund non hanno ancora trovato continuità sotto porta e, secondo Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, agli azzurri manca un attaccante in grado di garantire un bottino importante di reti. Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista ha analizzato le difficoltà dei due centravanti, soffermandosi in particolare sul momento di Lucca.

Zazzaroni: “Non hai il bomber da 20 gol”

“Lucca non è da Napoli. A Udine, dove aveva una libertà e pressioni minori, e aveva la titolarità, perché giocava da titolare, poi c’era Davis e tutto il resto, segnava di più, era più libero. Oggi, mentalmente, lui è portato a strafare, ma fatica, fatica. Lo vedi che fatica. Come fatica anche Højlund, evidentemente. Non hai il bomber da 20 gol, non ce l’hai”.