Del Genio: “Se Allegri non si aggiorna, il Napoli non ha possibilità. Pure Simeone è cambiato…”

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Del Genio invita Allegri a cambiare filosofia: il Napoli deve superare un calcio troppo prudente.

Il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è tornato sul momento del Napoli e sulle responsabilità di Massimiliano Allegri: “Non bisogna esagerare nella difesa di Allegri, ha delle attenuanti, ma alcuni esagerano e sembra costruita. Fare un calcio propositivo non significa rischiare, anzi a volte riduci i rischi. Bisogna togliersi di dosso questa paura. Questo ci dice ora il calcio. Allegri cambierà qualcosa, faccio un esempio: Conte ci ha lavorato, non farà mai un calcio alla Guariola ma almeno ha messo dentro cose moderne di Klopp".

Del Genio: “Con questa idea di calcio remissiva e prudente non vai lontano”

"Userei come esempio e stimolo Simeone, per tanti anni ha ottenuto risultati straordinari, più di Allegri, perché allenava la terza squadra spagnola e non la straprima italiana e si è ritagliato il suo spazio, facendo impazzire a volte i colossi Real e Barcellona, poi ha imboccato inevitabilmente una involuzion ed ha cambiato, ora non sarà il più offensivista ma se avete visto Atletico-Real il difensivista era Mourinho. Si lavora su se stessi, in ogni attività, ci si aggiorna, ma lo farà anche Allegri. Anche perché se non lo farà non vedo nessuna prospettiva, con questa idea di calcio remissiva e prudente anche quando vinci e vai subito a difendere… il calcio così non ti porta lontano. Tifo affinché cambi, sono anche fiducioso che lo farà".