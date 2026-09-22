De Bruyne: “Pochi punti, ma calendario tosto! Perso partite che avremmo potuto vincere”

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Kevin De Bruyne analizza il difficile avvio di stagione con il Napoli, sottolineando il calendario affrontato dagli azzurri.

È Kevin De Bruyne uno dei protagonisti più attesi di Italia-Belgio, sfida di Nations League in programma venerdì sera allo stadio Olimpico di Roma alle 20.45. In vista del match, il centrocampista ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sul suo inizio di stagione con il Napoli e sui risultati ottenuti dagli azzurri. “In termini di punti non è la migliore stagione. Ma il calendario ci ha fatto giocare contro squadre forti. E ci sono stati anche alcuni risultati che avrebbero potuto essere a nostro favore, come contro il Como (1-2) o l’Inter (3-2). Questo fa la differenza tra 7 punti e 10 o 11 punti”, le sue dichiarazioni riportate dal giornale belga DH Les Sports.

De Bruyne: “Il calendario ha fatto la differenza, potevamo avere più punti”

Il centrocampista belga ha poi richiamato anche la sfida di Champions League contro l’Arsenal, persa 0-1 dal Napoli: “In Champions League contro l’Arsenal, che è una delle migliori squadre d’Europa, abbiamo perso 0-1. Non è poi così male”. De Bruyne ha dunque inserito il percorso europeo e le partite contro avversari di alto livello nel bilancio di questo primo scorcio di stagione, sottolineando come alcuni episodi avrebbero potuto modificare il rendimento degli azzurri in termini di punti.