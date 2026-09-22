Napoli-Avellino, il ds Aiello conferma: “Ne abbiamo parlato”. Le possibili date a Castel Volturno

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Napoli e Avellino lavorano all’amichevole a Castel Volturno: possibile data il 2 o 3 ottobre.

Napoli e Avellino lavorano all’organizzazione di un’amichevole durante la sosta per gli impegni delle nazionali. Il test dovrebbe disputarsi a Castel Volturno venerdì 2 oppure sabato 3 ottobre e consentirebbe a Massimiliano Allegri e Alessandro Nesta di mantenere il ritmo partita con i calciatori rimasti a disposizione. A confermare i contatti tra le società è stato Mario Aiello, direttore dell’Avellino, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli: “Ne abbiamo parlato, però non per questo fine di settimana, eventualmente per il prossimo. Stiamo valutando un attimo la fattibilità della cosa”. Il dirigente ha precisato che sarà necessario organizzare attentamente il programma: “È chiaro che bisogna pianificare bene tutta la parte atletica”.

Aiello: “I veri valori vengono col tempo”. Il retroscena su James Rodríguez

Aiello ha parlato anche dell’equilibrio mostrato dalla Serie B nelle prime giornate: “È partita sicuramente all’insegna dell’equilibrio, in cui ogni partita e ogni risultato non era scontato”, aggiungendo che “I veri valori e le vere gerarchie vengono col tempo”. Spazio infine al retroscena sul tentativo estivo dell’Avellino per James Rodríguez: “Ci sono stati almeno un paio di giorni in cui avevamo la percezione che la cosa si potesse fare”. L’operazione sembrava possibile prima dell’inserimento di una società colombiana: “È uscito fuori un club importante proprio colombiano e lui ha preferito restare a casa”.