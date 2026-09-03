Bari, Marino sull’azzurrino Prisco: “Attacco febbrile violento! Sta facendo accertamenti”

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Pierpaolo Marino ha fatto il punto sulle condizioni di Vincenzo Prisco, giovane talento del Napoli trasferitosi in prestito in Serie C.

Vincenzo Prisco è stato tra i giovani più interessanti emersi durante i ritiri estivi del Napoli a Dimaro-Folgarida e Castel di Sangro. Il classe 2008 ha attirato l’attenzione per le sue qualità, ma al termine della preparazione ha lasciato il club azzurro per trasferirsi in prestito in Serie C. Pierpaolo Marino, direttore generale del Bari, ha aggiornato sulle sue condizioni nel corso della conferenza stampa.

Prisco fermato dalla febbre: “Sta facendo degli accertamenti”

Il dirigente ha spiegato che il giovane calciatore non è attualmente a disposizione a causa di una forma febbrile particolarmente intensa. Prisco è sottoposto ad alcuni accertamenti per comprendere l’origine del problema e, al momento, non sono ancora stati definiti i tempi per il suo ritorno in campo: “Non è presente qui Prisco perché da qualche giorno è affetto da una forma febbrile molto violenta e sta facendo degli accertamenti per capire di cosa si tratti, di più non so dire, vi aggiorneremo sui tempi in cui sarà disponibile”.