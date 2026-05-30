Bellucci su Allegri: "Da una difficoltà può nascere una bella storia con il Napoli"

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L'ex calciatore ed oggi allenatore Claudio Bellucci è stato intervistato da il Mattino. Diverse le sue analisi su Allegri ed Italiano.

Intervistato dall'edizione odierna de Il Mattino, Claudio Bellucci ha commentato l'approdo sulla panchina del Napoli di Massimiliano Allegri:

"Una scelta logica, razionale: oggi allenare il Napoli non è da tutti. La società non è più quella di qualche anno fa, negli ultimi anni non solo le vittorie ma anche l'abitudine all'alta classifica hanno reso il Napoli una big a tutti gli effetti. Il club è al top del calcio italiano e non solo, inevitabilmente dovrà scegliere allenatori sempre più affermati oppure quelli in rampa di lancio più promettenti. E aveva fatto questa scelta anche con Italiano"

E proprio l'ex tecnico del Bologna è il grande escluso: "Conosco Vincenzo, è un bravissimo allenatore, secondo me tra i più bravi che abbiamo in Italia. Allegri, però, è accompagnato da una esperienza più lunga, è un allenatore che non ha praticamente mai sbagliato la stagione in panchina".

Tranne l'ultima sulla panchina rossonera: "L'ultimo mese al Milan è stato complicato. Tutti pensavamo fossero comodamente tra le prime quattro. Non sarà stato facile per uno come lui sbagliare proprio all'ultima curva, contro il Cagliari già salvo... Sono venute a mancare le forze fisiche e mentali. Ma chissà che da una difficoltà non possa venirne fuori una bella storia per lui e per il Napoli"