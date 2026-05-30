Bellucci su Allegri: "Da una difficoltà può nascere una bella storia con il Napoli"
Intervistato dall'edizione odierna de Il Mattino, Claudio Bellucci ha commentato l'approdo sulla panchina del Napoli di Massimiliano Allegri:
"Una scelta logica, razionale: oggi allenare il Napoli non è da tutti. La società non è più quella di qualche anno fa, negli ultimi anni non solo le vittorie ma anche l'abitudine all'alta classifica hanno reso il Napoli una big a tutti gli effetti. Il club è al top del calcio italiano e non solo, inevitabilmente dovrà scegliere allenatori sempre più affermati oppure quelli in rampa di lancio più promettenti. E aveva fatto questa scelta anche con Italiano"
E proprio l'ex tecnico del Bologna è il grande escluso: "Conosco Vincenzo, è un bravissimo allenatore, secondo me tra i più bravi che abbiamo in Italia. Allegri, però, è accompagnato da una esperienza più lunga, è un allenatore che non ha praticamente mai sbagliato la stagione in panchina".
Tranne l'ultima sulla panchina rossonera: "L'ultimo mese al Milan è stato complicato. Tutti pensavamo fossero comodamente tra le prime quattro. Non sarà stato facile per uno come lui sbagliare proprio all'ultima curva, contro il Cagliari già salvo... Sono venute a mancare le forze fisiche e mentali. Ma chissà che da una difficoltà non possa venirne fuori una bella storia per lui e per il Napoli"
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