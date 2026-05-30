Lucchesi: "Con Allegri prosegue il progetto sportivo del Napoli"

Lucchesi: "Con Allegri prosegue il progetto sportivo del Napoli"TuttoNapoli.net
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Oggi alle 12:00Le Interviste
di Daniele Rodia

"Allegri è uno degli allenatori più importanti d'Europa, ha grande esperienza. E può dare continuità al progetto sportivo del Napoli". È intervenuto con queste parole a TuttoMercatoWeb.com Fabrizio Lucchesi, dirigente sportivo.

Dove vede Conte?
"Probabilmente ha bisogno di respirare un po'. Potrebbe andare in Nazionale. O altrimenti in una big all'estero"

E ltaliano?
"Quando ci sono queste risoluzioni è perché si ha già una squadra. Ha mercato, potrebbe collocarsi in una squadra di fascia media o alta. Perché non al Milan?"