Lucchesi: "Con Allegri prosegue il progetto sportivo del Napoli"

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"Allegri è uno degli allenatori più importanti d'Europa, ha grande esperienza. E può dare continuità al progetto sportivo del Napoli". È intervenuto con queste parole a TuttoMercatoWeb.com Fabrizio Lucchesi, dirigente sportivo.

Dove vede Conte?

"Probabilmente ha bisogno di respirare un po'. Potrebbe andare in Nazionale. O altrimenti in una big all'estero"

E ltaliano?

"Quando ci sono queste risoluzioni è perché si ha già una squadra. Ha mercato, potrebbe collocarsi in una squadra di fascia media o alta. Perché non al Milan?"