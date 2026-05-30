Benitez: "Allegri? ADL è molto furbo... Io ct dell'Italia? Mi piacerebbe"

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Benítez apre alla Nazionale e approva Allegri come futuro tecnico del Napoli.

L'ex allenatore di Napoli Rafa Benitez ha parlato ai microfoni di Sky Sport da Budapest, a poche ore dalla finale di Champions League che si giocherà fra Arsenal e Paris Saint-Germain. "Gli allenatori spagnoli stanno facendo bene in Europa, credo che potremo vedere una finale fra due squadre che hanno grande intensità. Se l'Arsenal cambia un po' l'atteggiamento avuto nella sfida persa con il PSG, sarà interessante dal punto di vista tattico e dello spettacolo".

Lei dove andrà?

"Aspetto, ho finito adesso in Grecia, aspetto qualche opportunità, sono qua per crescere ancora".

Lei lo farebbe il CT della Nazionale Italiana?

"Sto migliorando il mio italiano (sorride, n.d.r.). Per me è un altro stimolo quello di fare il ct. Se mi piacerebbe? Sì".

Allegri al Napoli?

"De Laurentiis è molto furbo e sa che Allegri ha l'esperienza giusta. Dopo Conte non è facile trovare un altro allenatore all'altezza e lui l'ha trovato".

Chivu ti ha sorpreso?

"Quando era mio giocatore era intelligente, non lo avrei visto come allenatore all'inizio. Ma essendo intelligente e con una squadra forte, è più facile".