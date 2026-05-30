Mutti: "Non ho capito la partenza di Conte, ma Allegri ha grande carisma e può dire la sua"

vedi letture

Bortolo Mutti boccia la retrocessione del Bari e promuove Allegri al Napoli.

Bortolo Mutti, allenatore, ex tra le altre di Napoli e Bari, è intervenuto a TuttoMercatoWeb.com: "La retrocessione del Bari? Onestamente non me l'aspettavo.... Credevo che in qualche maniera potesse uscirne indenne. Una piazza come Bari appartiene ad un altro tipo di calcio, non certo alla Serie C".

Come si riparte?

"Occorre dare un segnale forte. Tra l'altro il Bari farà parte di un girone assai impegnativo. Servirà pianificare in un determinato modo. Una realtà come Bari merita ben altri palcoscenici. Servono figure importanti da cui ripartire".

Ad esempio?

"Beh, come fai a non pensare a Guido Angelozzi e Giorgio Perinetti? Giorgio è impegnato in Serie D a Palermo, ma dandogli un mandato importante potrebbe essere la persona giusta da cui potrei far ripartire il Bari, dove ha sempre lavorato bene. Potrebbe essere un punto di partenza importante".

Serie A: il Napoli riparte da Allegri.

"Non ho capito la partenza di Conte, il progetto poteva andare avanti. Comunque la stagione è stata positiva, anche se fatta di tanti infortuni. In ogni caso Allegri è un allenatore di esperienza e può dire la sua anche a Napoli, che ha bisogno di gente come lui, di grande carisma":

E il Milan?

"Hanno azzerato tutto. Vedremo cosa combineranno. Non si capisce da chi ripartiranno. In passato c'era maggiore connessione tra dirigenza e presidenza. Sono curioso di capire chi sarà il nuovo allenatore, si fanno tanti nomi. Anche stranieri. Ma chissà, magari potrebbe essere Italiano...".