Ferlaino alla Gazzetta: "Allegri vincerà lo scudetto con il Napoli!"

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Lo storico ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino ha parlato alla Gazzetta dello Sport sbilanciandosi sui risultati che Allegri farà al Napoli

"Allegri a Napoli vincerà lo Scudetto". Non ha dubbi lo storico ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino, intervistato da La Gazzetta dello Sport per commentare la scelta dei partenopei di puntare sul tecnico livornese: "Per me la storia conta e la sua parla chiaro: ha vinto scudetti e coppe, ha fatto due finali di Champions e sa allenare i campioni. Gli basteranno due vittorie per far capire che è l'uomo giusto: da sempre i successi mettono tutti d'accordo"

Al Milan però è andato tutto male...

"È uno che è abituato a vincere, però può capitare che si perda. Fa male, ma si prende atto di quel che è capitato e si guarda avanti. Con fiducia, con ottimismo ma anche con la necessaria competenza. E qui al Napoli ce n'è, come raccontano gli ultimi tempi. E c'è una squadra che ha dei valori molto forti".

Ad Allegri dicono che sia un 'risultatista'.

"E vi sembra poco. Lotta per gli scudetti sistematicamente o per la qualificazione in Champions. Non mi sembrano dettagli".