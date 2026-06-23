Belgio, De Bruyne: "Io e Lukaku non siamo stati all'altezza, possiamo dare di più"

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Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli e della Nazionale belga, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport sul percorso del Belgio ai Mondiali: "Cosa sta succedendo al Belgio? Lo so, c'è un contrasto tra l'entusiasmo con cui siamo venuti negli Stati Uniti e il momento che stiamo vivendo adesso. Avevamo tanta energia ed è chiaro che questi due risultati deludenti smorzino un po' quella atmosfera, quella magia. Ma niente è perduto in competizioni di questo tipo, così lunga e con tante possibilità per tutti. Basta davvero poco, pochissimo.

Cosa possiamo dare io e Lukaku alla squadra? L'esperienza, quella che ci porta a gestire nel modo giusto una situazione diversa da quella che ci aspettavamo. So bene, per averne vissuti tanti, che nei tornei più importanti le emozioni stesse cambiano molto velocemente e bisogna saper gestire i momenti positivi e quelli più difficili. Sappiamo di non aver fatto bene ciò che c'eravamo preparati, e questo incide sul morale, ma è il momento in cui dobbiamo stare ancora sul pezzo".

Lukaku? Tutti sanno quanto siamo vicini da anni, ma ora è il momento di concentrarsi sulla squadra: finora non siamo stati all'altezza ma possiamo tornare ad esserlo".