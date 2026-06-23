Del Genio su Gila: "Ho una domanda per Allegri. Ma forse so perché lo vuole"
Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Canale 8 alla trasmissione Linea Calcio: "Gila è bravo in fase difensiva, non è il miglior marcatore al mondo ma se giochi con tanto campo dietro è molto veloce nei recuperi. Quindi converrebbe giocare con la linea difensiva alta ma Allegri di solito gioca con una linea bassa, quindi mi domando: perché gli piace tanto? Forse perché esce molto bene col pallone, inizia a proporre l'azione, sa venire fuori anche in dribbling, rischia un po' ma quando passa lo sviluppo diventa molto interessante.
Le qualità sono importanti, poi come tutti i giocatori si dovrà trovare nella stagione giusta. Speriamo".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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