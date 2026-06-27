Belgio, Garcia difende Lukaku e KDB: "Ex campioni? Definizione infelice"

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Garcia coccola e difende Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne dopo le prestazioni top contro la Nuova Zelanda che hanno consentito il passaggio del turno

Il Belgio ha chiuso al primo posto il proprio girone ai Mondiali 2026, conquistando la qualificazione ai sedicesimi di finale grazie anche alle prestazioni di Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne. Al termine della vittoria contro la Nuova Zelanda, il commissario tecnico Rudi Garcia ha colto l'occasione per rispondere alle critiche piovute nei giorni scorsi proprio sui due leader della Nazionale, finiti nel mirino della stampa belga dopo il deludente pareggio contro l'Iran. L'ex allenatore del Napoli ha difeso apertamente i suoi uomini di maggiore esperienza, sottolineandone il peso all'interno del gruppo.

"No, le critiche non le ho lette, ma è quello che ho sentito arrivare dalla Francia e dal Belgio. Sinceramente non rappresentano una fonte di motivazione. lo ho fiducia nei miei giocatori ed è per questo che la mia squadra è quella che vedete oggi. Ho piena fiducia nei miei leader e la risposta è arrivata sul campo", ha dichiarato il ct in conferenza stampa.

Particolarmente dura la replica di Garcia nei confronti di chi aveva definito Lukaku e De Bruyne degli "ex campioni". "Chi li ha chiamati cosi? Direi che è una definizione infelice", ha concluso l'allenatore. Una presa di posizione netta in difesa dei due calciatori del Napoli, protagonisti nella gara decisiva contro la Nuova Zelanda - rispettivamente, gol e assist per Lukaku e gol per De Bruyne - e ancora una volta determinanti nel trascinare il Belgio alla qualificazione per la fase a eliminazione diretta del Mondiale.