Mastella approva la scelta Allegri: "Magari ripete quanto fatto alla Juventus..."

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Clemente Mastella, sindaco di Benevento, parla della squadra della sua città, ma anche del Napoli, di Allegri e dei Mondiali.

Clemente Mastella, sindaco di Benevento, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il presidente Vigorito è giustamente ambizioso e ha tutte le credenziali per far sognare Benevento. La città è pronta a sostenere la squadra e qui ci sono anche tantissimi tifosi del Napoli. Ad Antonio Floro Flores ho fatto una promessa: se ci porti in Serie A ti do la cittadinanza onoraria di Benevento. Allegri? Ha vinto tantissimo, quindi non è certo l'ultimo arrivato. De Laurentiis ha puntato su un allenatore di esperienza. Mi auguro che Allegri possa portare il Napoli a nuovi successi, magari ripetendo quanto fatto alla Juventus.

Per me, per noi, Maradona rimane il più grande. Messi ha disputato sei Mondiali ed è riuscito a segnare in ogni edizione: è un campione straordinario. I Mondiali di oggi sono diversi rispetto a quelli del passato: il vero torneo, a mio avviso, comincia dai sedicesimi di finale. Ho avuto la fortuna di vivere il Mondiale del 1982 a Madrid e quello del 2006 a Berlino, rappresentando l'Italia in occasioni ufficiali. Sono ricordi che porto ancora nel cuore".