Nino D'Angelo: "Sono per un Napoli d'attacco, ma ci innamoreremo anche del calcio di Allegri"

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Nino D'Angelo parla in diretta radio di Massimiliano Allegri e non solo.

Nino D'Angelo, voce storica di Napoli e grande tifoso azzurro, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "A me piace il Napoli d'attacco, mi piace il gioco. Però i numeri danno ragione ad Allegri, perché ha vinto tanto. Questo bisogna pure metterlo in considerazione. Bisognerà vedere se i giocatori che abbiamo vanno bene per il gioco di Allegri. Noi cercheremo di innamorarci anche del suo gioco perché l'unica cosa che conta è la maglia del Napoli.

"Allegri ha vinto tanto. Ora, però, noi abbiamo una grande squadra. Al massimo, come ha detto Sandro, ci vorrà qualche ritocco. Io mi fido di Aurelio perché poi Aurelio alla fine sembrava che non voleva comprare mai niente, ma alla fine ha comprato, ha speso tanti soldi per tanti calciatori. Magari qualcuno non ha reso, però ha investito tanto".