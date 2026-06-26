Frecciata ad Allegri? Cardinale sul suo Milan: "Non vogliamo giocare per non perdere"
Massimiliano Allegri è sempre più vicino a iniziare la sua avventura sulla panchina del Napoli, ma dal Milan arriva una frase che non è passata inosservata. Mentre è in via di definizione la risoluzione del contratto tra il tecnico livornese e il club rossonero, il proprietario Gerry Cardinale ha lanciato un messaggio nel presentare il nuovo corso societario. Commentando la nomina di Massimo Calvelli, Cardinale ha dichiarato: "Il mandato è chiaro: vogliamo giocare per vincere, anziché per non perdere, in tutto ciò che riguarda il Milan, ma soprattutto in campo".
Cardinale, frecciata ad Allegri?
Parole interpretate da molti come una frecciata alla gestione di Allegri, ormai destinato a diventare il nuovo allenatore del Napoli. L'ufficialità dell'accordo con il club azzurro è attesa non appena saranno completati gli ultimi passaggi burocratici legati alla separazione dal Milan. Fonte: dichiarazioni di Gerry Cardinale.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro