Frecciata ad Allegri? Cardinale sul suo Milan: "Non vogliamo giocare per non perdere"

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Gerry Cardinale, proprietario del Milan, parlando della sua squadra pronunciano parole che suonano come un messaggio ad Allegri.

Massimiliano Allegri è sempre più vicino a iniziare la sua avventura sulla panchina del Napoli, ma dal Milan arriva una frase che non è passata inosservata. Mentre è in via di definizione la risoluzione del contratto tra il tecnico livornese e il club rossonero, il proprietario Gerry Cardinale ha lanciato un messaggio nel presentare il nuovo corso societario. Commentando la nomina di Massimo Calvelli, Cardinale ha dichiarato: "Il mandato è chiaro: vogliamo giocare per vincere, anziché per non perdere, in tutto ciò che riguarda il Milan, ma soprattutto in campo".

Cardinale, frecciata ad Allegri?

Parole interpretate da molti come una frecciata alla gestione di Allegri, ormai destinato a diventare il nuovo allenatore del Napoli. L'ufficialità dell'accordo con il club azzurro è attesa non appena saranno completati gli ultimi passaggi burocratici legati alla separazione dal Milan. Fonte: dichiarazioni di Gerry Cardinale.