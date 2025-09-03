Belgio, Garcia su Lukaku: "Scelta giusta non operarsi, stessa cosa vissuta da Totti alla Roma"

vedi letture

Non solo per il Napoli, il forfait di Romelu Lukaku è una grave perdita anche per il Belgio. Del grave infortunio muscolare occorso al centravanti azzurro e dei Diavoli Rossi, ne ha parlato in conferenza stampa il ct della nazionale belga Rudi Garcia: "Vogliamo riaverlo il prima possibile, ma c'è la possibilità che non lo utilizzeremo nelle qualificazioni ai Mondiali di quest'anno. Quando ho parlato con lui, si è mostrato positivo. Ha uno spirito combattivo ed è già impegnato con la riabilitazione.

Possibile operazione? Penso che la scelta di non farlo sia stata giusta. Ha un'età in cui un intervento chirurgico potrebbe significare un'assenza più lunga. Totti ha vissuto la stessa esperienza alla Roma. Guardate, cercheremo di qualificarci senza di lui, anche se verrà a trovarci qualche volta. L’assenza di Romelu non cambierà molto il nostro gioco. Avremo molto possesso palla contro squadre che cercano il contropiede. In Belgio è spesso così.

I nostri giocatori in attacco dovranno trovare le giuste zone di attacco. Lo abbiamo dimostrato in passato, ma dovremo dimostrare di poter segnare anche senza Romelu. Abbiamo la qualità necessaria per riuscirci"