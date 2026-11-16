Belgio, Van Bommel: "Mai detto che De Bruyne debba andare al PSV, Allegri può gestirlo bene"

Mark van Bommel, commissario tecnico del Belgio, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria per 4-1 contro l'Italia, soffermandosi anche sulla prestazione di Kevin De Bruyne e sul suo rendimento con il Napoli. L'allenatore belga ha elogiato le qualità del centrocampista azzurro, rispondendo anche alle indiscrezioni relative a un possibile futuro al PSV Eindhoven.

Van Bommel: "De Bruyne è uno dei migliori giocatori in circolazione"

"Abbiamo fatto molto bene, ci siamo qualificati ai quarti di finale. Non è facile, considerando il poco tempo a disposizione. C’è bisogno di chiarire ai giocatori come vuoi giocare, stasera siamo riusciti a farlo molto bene. Quando hai un gruppo così intelligente puoi giocare come vuoi farlo. Penso che sia tutto molto positivo, abbiamo qualità e intelligenza. Se nomino Doku e De Bruyne dico i più ovvi, ma anche in altre posizioni abbiamo ottime individualità".

Quanto hanno inciso le qualità individuali?

"Diego è davvero un bravo ragazzo, è un po’ pazzo ma è molto importante per noi. La cosa più importante è che quando giochi di squadra, a livello tattico, se fai bene certe cose poi il singolo riesce a esprimersi ad alto livello. Se hai undici buoni giocatori non basta metterli in campo, devi avere una squadra".

De Bruyne e l'ipotesi PSV: la risposta di Van Bommel

Il commissario tecnico si è poi soffermato sul centrocampista del Napoli, protagonista con la maglia della Nazionale belga. Van Bommel ha parlato anche delle difficoltà incontrate dal giocatore nella squadra di Massimiliano Allegri e delle voci che lo accostano al PSV.

"Kevin è un top, è uno dei migliori giocatori in circolazione. L’abbiamo visto in tutta la Nations League. Io ho visto qualche partita del Napoli e ho giocato con Allegri: penso possa gestirlo bene. Si parla tanto di Kevin, in Belgio mi hanno chiesto se fosse adatto al PSV: io ho giocato e allenato lì, penso che si adatti bene al calcio olandese. Però non ho detto a lui o ai media che lui deve andare via. Penso sia adatto anche al Napoli".