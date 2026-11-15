Belgio-Italia, come fermare De Bruyne? Mancini: "Facile, non facendolo giocare”
Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha parlato ai microfoni della RAI alla vigilia della sfida contro il Belgio, in programma questa sera alle 20:45 e valida per la Nations League. Gli azzurri puntano a conquistare il primo posto nel girone dopo il successo contro la Francia, ma il CT invita a mantenere alta la concentrazione: “I ragazzi se lo meriterebbero perché stanno facendo qualcosa di straordinario, ma c'è ancora molto da fare, siamo all'inizio del cammino”. Mancini ha poi chiarito i motivi dell'esclusione di Sebastiano Esposito, respingendo l'ipotesi di un provvedimento disciplinare: “Non scherziamo, solo una scelta tecnica, Seba le ha fatte tutte”. Possibile anche una soluzione tattica diversa per Federico Dimarco, che potrebbe essere schierato più avanti: “Sì, può farlo”.
Mancini scherza su De Bruyne e ricorda la tragedia dell'Heysel
Il commissario tecnico ha quindi analizzato il valore degli avversari, sottolineando le difficoltà dell'impegno contro la formazione belga: “I francesi, se non sono la squadra più forte al mondo, sono sicuramente tra le prime tre. Il Belgio non è tanto distante, tecnica e velocità fanno di loro un avversario di altissimo livello”. Non è mancata una battuta su Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli e punto di riferimento della nazionale belga. Alla domanda su come fermarlo, Mancini ha risposto ironicamente: “Facile, non facendolo giocare”. Infine, un pensiero alla tragedia dell'Heysel, avvenuta il 29 maggio 1985: “Non bisogna mai dimenticare quella che è stata una tragedia immensa. Mi ricordo tutto molto bene di quel drammatico 29 maggio dell'85, giocavo nella Sampdoria, ma sono tifoso juventino”.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Napoli
|Torino
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro