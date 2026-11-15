Belgio-Italia, come fermare De Bruyne? Mancini: "Facile, non facendolo giocare”

Roberto Mancini alla RAI presenta Belgio-Italia: De Bruyne, Sebastiano Esposito e primo posto in Nations League.

Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha parlato ai microfoni della RAI alla vigilia della sfida contro il Belgio, in programma questa sera alle 20:45 e valida per la Nations League. Gli azzurri puntano a conquistare il primo posto nel girone dopo il successo contro la Francia, ma il CT invita a mantenere alta la concentrazione: “I ragazzi se lo meriterebbero perché stanno facendo qualcosa di straordinario, ma c'è ancora molto da fare, siamo all'inizio del cammino”. Mancini ha poi chiarito i motivi dell'esclusione di Sebastiano Esposito, respingendo l'ipotesi di un provvedimento disciplinare: “Non scherziamo, solo una scelta tecnica, Seba le ha fatte tutte”. Possibile anche una soluzione tattica diversa per Federico Dimarco, che potrebbe essere schierato più avanti: “Sì, può farlo”.

Mancini scherza su De Bruyne e ricorda la tragedia dell'Heysel

Il commissario tecnico ha quindi analizzato il valore degli avversari, sottolineando le difficoltà dell'impegno contro la formazione belga: “I francesi, se non sono la squadra più forte al mondo, sono sicuramente tra le prime tre. Il Belgio non è tanto distante, tecnica e velocità fanno di loro un avversario di altissimo livello”. Non è mancata una battuta su Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli e punto di riferimento della nazionale belga. Alla domanda su come fermarlo, Mancini ha risposto ironicamente: “Facile, non facendolo giocare”. Infine, un pensiero alla tragedia dell'Heysel, avvenuta il 29 maggio 1985: “Non bisogna mai dimenticare quella che è stata una tragedia immensa. Mi ricordo tutto molto bene di quel drammatico 29 maggio dell'85, giocavo nella Sampdoria, ma sono tifoso juventino”.