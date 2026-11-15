Italia, Mancini ammette: “Belgio superiore, abbiamo sofferto troppo! Una serata che ci servirà”

Roberto Mancini analizza la sconfitta dell'Italia contro il Belgio: problemi fisici, pressing e mancata reazione.

Il commissario tecnico dell'Italia, Roberto Mancini, ha analizzato ai microfoni di Rai Sport la sconfitta degli azzurri contro il Belgio in Nations League. Il CT ha riconosciuto la superiorità degli avversari, evidenziando soprattutto le difficoltà fisiche incontrate dalla Nazionale e i problemi nella fase di pressing, nonostante un avvio di gara positivo. “Sono stati migliori, abbiamo pagato troppo a livello fisico nonostante avessimo iniziato bene. Abbiamo iniziato a soffrire, nei momenti in cui la palla arrivava sugli esterni non riuscivamo a fare il pressing giusto. Hanno meritato, non c'è nulla da dire”.

Mancini sulla mancata reazione dell'Italia: “Sono serate che possono capitare”

Interrogato sulla difficoltà della squadra nel reagire durante la partita, Mancini ha invitato a considerare la sconfitta come una tappa del percorso di crescita della Nazionale. Il commissario tecnico ha ricordato le opportunità avute dagli azzurri, sottolineando però come la maggiore efficacia del Belgio abbia condizionato l'andamento della sfida. “Sono serate che possono capitare in un percorso di miglioramento. Avevamo la possibilità di andare avanti, sapevamo che la partita era difficile e abbiamo subito. È una serata che ci servirà”.