Stramaccioni: “Vergara deve giocare di più! Allegri punti sulla Champions. Sul mercato..."

Stramaccioni parla di Vergara, Allegri, De Bruyne e del futuro del Napoli.

L'allenatore Andrea Stramaccioni, intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di "Forza Napoli Sempre", ha analizzato il momento del Napoli, soffermandosi sugli obiettivi stagionali della squadra di Massimiliano Allegri e sulla necessità di ritrovare continuità nelle prestazioni: “È giusto che Allegri e il Napoli abbiano come obiettivo quello di qualificarsi per la prossima Champions. Non dimentichiamoci che il Napoli viene da due scudetti in quattro stagioni, è giusto alzare l'asticella sulla Champions. È un club che deve vivere di ambizioni alte. Ed ha calciatori di livello. Ho visto il Belgio con De Bruyne che ha segnato un grande gol e che ha offerto una prestazione sontuosa, questi calciatori hanno bisogno di pensare ad obiettivi importanti. Il futuro del Napoli è però domani: la squadra deve pensare a ritrovare le prestazioni, solo così arrivano i punti. Al completo gli azzurri restano una squadra forte: già nelle prossime tre partite sarà fondamentale non sbagliare. Il Napoli deve tornare a fare il Napoli, dominando la gara come è accaduto anche a tratti in alcune partite, pur non vincendo”.

Stramaccioni: “Vergara ha la maglia cucita addosso, servono fiducia e continuità”

L'allenatore ha poi elogiato Antonio Vergara, protagonista di un'ottima prestazione con la Nazionale contro la Francia, chiedendo maggiore spazio per il giovane talento azzurro: “Vergara è un ragazzo che ha dimostrato di avere grande qualità in fase di possesso e una grande cazzimma senza il pallone. Ed è una dote preziosa nei giocatori di qualità come lui. Contro la Francia ha cambiato la partita insieme a Dimarco. Uno come lui deve andare oltre le tre partite da titolare che ha giocato sinora col Napoli, al netto degli infortuni. Ha bisogno di fiducia, di giocare, anche perché fa parte di quei giocatori di 23 anni, come Hojlund, Rafa Marin e Alisson, che possono diventare la nuova generazione del Napoli. In più è napoletano, ha la maglia cucita addosso ed è giusto che venga preservato”.

Il futuro del Napoli: “Non bisogna restare aggrappati ai giocatori a fine ciclo”

Infine, Stramaccioni ha affrontato il tema del ricambio generazionale, invitando la società a programmare il futuro senza limitarsi a interventi di mercato dettati dalle esigenze immediate della classifica: “Il Napoli è in un momento di transizione delicatissimo. Negli ultimi quattro anni ha scritto la storia del calcio italiano, con due scudetti e un secondo posto. Uno score straordinario. Ha un gruppo di giocatori che sono stati determinanti per raggiungere questi risultati. Nella gestione delle transizioni è fondamentale non restare aggrappati a questi calciatori, che sono fisiologicamente a fine ciclo. Non si deve fare un mercato di emergenza, pensando ad acquistare un elemento per avere quei punti in più per andare in Champions. Il Napoli deve pensare, in modo prioritario, a costruire il futuro. Individuati i giocatori leader over 30, poi deve cominciare a inserire i giovani per costruire il Napoli del futuro. È ovvio che il club deve provare a qualificarsi sempre in Champions, ma penso che il tifoso adesso voglia vedere un Napoli che dia di nuovo entusiasmo e che lo esalti ancora”.