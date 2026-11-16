Bucchioni: "De Bruyne soffre il calcio di Allegri. Al PSV già a gennaio"

"Sarebbe una sconfitta per tutti non essere riusciti a godere del suo enorme talento".

Il rendimento di Kevin De Bruyne continua a far discutere, soprattutto alla luce delle prestazioni offerte dal centrocampista con la maglia del Belgio. Il talento che riesce a esprimere in Nazionale sembra non trovare la stessa continuità nel Napoli di Massimiliano Allegri. Una differenza che, secondo Enzo Bucchioni, potrebbe essere legata soprattutto alle scelte tattiche dell'allenatore azzurro. Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, il giornalista analizza la situazione del belga, arrivando anche a ipotizzare un possibile addio già nel mercato di gennaio.

De Bruyne, l'analisi di Bucchioni e l'ipotesi PSV

"In attesa, dobbiamo sottolineare l’ennesima grande partita di De Bruyne, assoluto dominatore di tutte le partite della sua nazionale. E allora come si spiegano le sue prestazioni insufficienti e le sue difficoltà a prendere in mano il Napoli? E’ molto probabile che il belga non gradisca il tipo di calcio passivo proposto da Allegri, soffra il grande lavoro che gli viene chiesto nella fase difensiva. La squadra non gli gira attorno, non si diverte e così perde gran parte della sua enorme qualità e il sorriso. Una riflessione andrebbe fatta, anche se alla fine è probabile che il giocatore finisca al Psv Eindhoven già a gennaio facendo risparmiare sei milioni netti alle casse del Napoli. Sarebbe una sconfitta per tutti non essere riusciti a godere del suo enorme talento."