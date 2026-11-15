De Bruyne da applausi, Adani: “Qui si diverte, c’è un gioco entusiasmante!”

Adani esalta De Bruyne durante Belgio-Italia: “Qui si diverte, sembra avere dieci anni in meno”.

Kevin De Bruyne continua a mostrare il suo talento con la maglia del Belgio, offrendo una prestazione convincente contro l'Italia in Nations League. Durante la telecronaca della sfida, l'ex calciatore e opinionista Lele Adani ha sottolineato la differenza nell'atteggiamento del centrocampista rispetto a quanto visto con il Napoli. Secondo Adani, il belga appare particolarmente coinvolto nel gioco della propria Nazionale, all'interno di un sistema offensivo che ne esalta le caratteristiche e gli permette di esprimersi con maggiore libertà. Un'analisi che richiama inevitabilmente il dibattito sul rendimento di De Bruyne in maglia azzurra e sulla sua collocazione tattica nella squadra di Massimiliano Allegri.

Adani: “Il calcio del Belgio entusiasma De Bruyne, è il centro di tutto”

Nel corso del commento tecnico di Belgio-Italia, Adani ha evidenziato soprattutto il coinvolgimento e la partecipazione del centrocampista belga, apparso particolarmente brillante già nella prima mezz'ora di gioco: “L'espressione di De Bruyne nel viso è la stessa. Il problema è che qui si diverte, lo vedi partecipe, reattivo. Lo vedi come se avesse 10 anni in meno, questa è la verità. Questo perché quando ti trovi bene, l'abbiamo visto anche nella prima partita a Roma e si sta confermando in questa prima mezz'ora. Il calcio del Belgio entusiasma De Bruyne, è il centro di tutto ed è un calcio estremamente offensivo e propositivo. Quindi poi le prestazioni vengono fuori, è stato protagonista in questo girone di Nations League”.