Malfitano sicuro: “Allegri resterà e si occuperà del nuovo ciclo. Su De Bruyne e Vergara..."

Mimmo Malfitano parla del futuro di Allegri, Vergara, De Bruyne e del mercato azzurro.

Mimmo Malfitano, giornalista, ha analizzato il momento del Napoli ai microfoni di Radio Marte, soffermandosi sul possibile addio di Kevin De Bruyne, sulle prospettive del mercato di gennaio e sulla gestione di Antonio Vergara, protagonista di una brillante prestazione con la Nazionale. Sul futuro del centrocampista belga, Malfitano ha spiegato: “Tecnicamente lo terrei per altri 6 mesi, perché è un giocatore importante e può determinare ancora sui risultati della propria squadra. Se ci fosse un’offerta economicamente interessante, fossi nel Napoli la prenderei in considerazione, ma non credo che il PSV voglia acquistare De Bruyne per cifre alte”. Prudenza anche sulle possibili operazioni in entrata: “Per il mercato ho letto vari nomi, ma sono scettico: il Napoli non penso che spenda 60-70 milioni a gennaio, dipende pure da come sarà messo in classifica”.

Malfitano: “Vergara deve giocare più avanti. Allegri resterà, esonerarlo sarebbe un errore”

L'opinionista si è poi soffermato su Antonio Vergara, sottolineando la necessità di valorizzarne maggiormente le qualità offensive e garantirgli continuità: “È un ragazzo che ha talento ma lo abbiamo visto poco sia con Conte che con Allegri e mi chiedo il perché… Certo, ha avuto gli infortuni, ma vorrei vederlo con maggiore continuità. Contro la Lazio ha difeso molto, ma aveva anche Tavares di fronte. Indubbiamente giocare negli ultimi 30 metri e con un baricentro più alto della squadra gli consentirebbe di esprimersi al meglio. Vedremo come Allegri vorrà utilizzarlo nelle prossime partite. Beukema e Lucca sono in difficoltà, ma giocare a Napoli, con queste pressioni, non è per tutti”. Infine, una netta presa di posizione sulla panchina azzurra e sull'ipotesi Thiago Motta come possibile sostituto di Massimiliano Allegri: “Sono convinto che resterà a Napoli e sarà anche lui che si occuperà del nuovo ciclo azzurro. Del resto ha un contratto lungo e oneroso per il club, perché dovrebbe andare via? Anche adesso sarebbe sbagliato esonerarlo. Ha le capacità, con il rientro degli infortunati, di riportare il Napoli su. Al suo posto Thiago Motta? Non scherziamo, non vedo nel brasiliano un tecnico capace quanto Allegri”.