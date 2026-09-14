Bergomi promuove Favasuli: "Mi piace, è dinamico e coraggioso. È un bell’acquisto"

vedi letture

Bergomi elogia Favasuli dopo Napoli-Bologna: qualità, coraggio e un acquisto promosso pienamente.

Nel corso di 'Sky Calcio Club', l'ex difensore dell'Inter Beppe Bergomi ha parlato di Costantino Favasuli, protagonista nella vittoria del Napoli contro il Bologna. L'opinionista Sky ha ricordato di conoscere da tempo il giovane azzurro, seguito già durante il percorso nelle giovanili della Fiorentina e successivamente nell'esperienza al Catanzaro.

"Favasuli è dinamico e coraggioso"

Bergomi ha evidenziato le qualità mostrate da Favasuli, soffermandosi sull'assist e sul dribbling realizzato prima dell'azione decisiva. L'ex difensore considera il giovane calciatore un'operazione particolarmente interessante per il Napoli, anche in relazione all'investimento effettuato e al fatto che si tratti di un prodotto italiano. "Favasuli? Assist, dribbling prima in mezzo a due, lo seguivo nelle giovanili della Fiorentina e poi al Catanzaro. Mi piace, è dinamico, coraggioso, ha buon passo e per quello che ha pagato il Napoli essendo anche un prodotto italiano è un bell’acquisto”