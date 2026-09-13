Lobotka a DAZN: "Neres mi aveva detto che avrei fatto gol. Per questa stagione sono a posto"

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Lobotka decide Napoli-Bologna e svela la profezia di Neres prima del gol al Maradona.

Stanislav Lobotka, man of the match di Napoli-Bologna, ha parlato nel post-partita ai microfoni di Dazn: "E' solo l'inizio della stagione. Sono contento dei tre punti e di come sono arrivati".

Un gol alla McTominay?

"Per questa stagione sono a posto. Ho attaccato lo spazio, ci sono arrivato in corsa e sono andato a prendermelo".

L'abbraccio con Neres, perchè?

"Ci scherzo prima delle partite. Nel riscaldamento mi aveva detto che avrei fatto gol e ne ho fatti due: uno nel riscaldamento e uno in partita".