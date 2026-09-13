Juventus, Spalletti: "Ho chiesto di andarla a vincere, preso troppo alla lettera"

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Spalletti analizza il ko della Juventus col Sassuolo e gli errori dei bianconeri.

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara persa per 3-2 contro il Sassuolo: "Brucia eccessivamente perché da ultimo meritavamo di poter ribaltare la partita, abbiamo perso degli equilibri ed è una cosa che non doveva fare. Abbiamo perso la ragione per vincere la partita, quando dovevamo rimanere almeno in parità numerica. Però potevamo fare anche noi il gol del 3-2".

L'input è arrivato dalla panchina?

"Sono stato io a stimolare la squadra nell'andare a vincerla, forse hanno eseguito troppo alla lettera quello che gli ho chiesto. Però bisogna prendere anche l'intenzione positiva della squadra, poi se perdi delle palle così invece di buttarla dentro e si rimane troppi sopra la linea della palla si lascia questi spazi qui e c'è una colpa nostra ma nasce tutto dalla voglia di andarla a ribaltare".

Cosa non ha funzionato sui gol presi?

"Qui non siamo stati aggressivi nel prendere la palla, poi siamo rimasti alti invece di coprire. Abbiamo lasciato degli spazi, abbiamo delle responsabilità e delle colpe, questa è sicuramente una cosa che dobbiamo andare a migliorare".

Quanto potete aspettare ancora Kolo Muani?

"Intanto ce la dobbiamo giocare di più su di lui, perché lo facciamo poco. Dobbiamo giocargli addosso e andargli a sostegno, lo abbiamo fatto poco anche se in alcuni casi è vero che lui deve essere più cattivo".

Zhegrova può fare ancora meglio?

"Lui ha questa qualità lì, diventa imprendibile e imprevedibile quando crea questi uno contro uno nello stretto. Poi a volte questa palla la tiene troppo, a volte perde un pallone facile e non ha la qualità di rincorrere sulla fascia, però se riesci a fare una partita offensiva nella loro area è un giocatore incredibile".

Aquilani che allenatore è?

"Aveva qualità quando giocava, ora si riesce a riconoscerle nelle sua squadra".