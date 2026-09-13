Rrahmani esalta Favasuli: "Gli va bene sempre tutto quello che fa"

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Rrahmani esalta Favasuli e Rafa Marin dopo la vittoria del Napoli contro il Bologna.

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della vittoria per 1-0 contro il Bologna, sottolineando la reazione degli azzurri dopo le tre sconfitte consecutive: "Dopo tre sconfitte è stato molto difficile trovare questa forza e questa personalità di entrare col piede giusto in campo. Siamo entrati bene, dipende tutto dall’avversario. Potevamo anche vincerle le scorse, questo è il calcio. In campo ci sono tanti fattori diversi. Io dico sempre che quando la squadra va bene e fa la giusta pressione per noi dietro è molto più facile perché capiamo dove andrà la palla e attaccando l’attaccante lui non avrà molte scelte. Speriamo di continuare così, serve quest’atteggiamento per andare a prendere i tre punti sempre".

Rrahmani su Rafa Marin e Favasuli: "Speriamo continui così perché ci aiuta molto"

Il centrale azzurro si è poi soffermato sulla crescita di Rafa Marin e sull'impatto sorprendente di Costantino Favasuli: "Con Rafa Marin è stato un po’ diverso. Quando è arrivato la prima volta qui non giocavamo in Champions, avevamo solo il campionato e lui non ha avuto tanto spazio. Dopo lo scorso anno è diventato un giocatore forte, speriamo di aiutarci tra di noi perché la stagione è molto lunga. Non solo lui, ma tutti i difensori. Ci dobbiamo aiutare a vicenda. Favasuli è veramente uno di quei giocatori che non sai come va e come esce, gli va bene sempre tutto quello che fa. Speriamo continui così perché ci aiuta molto".