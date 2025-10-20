Beukema a Sky: "Sto molto bene, sto capendo cosa chiede Conte. PSV? Ha tanta qualità"
Sam Beukema, difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match di Champions League contro il PSV Eindhoven: "Ho giocato in questo stadio due volte e ci sono state due belle vittorie, speriamo che possa aggiungerne un'altra".
Il PSV segna tanto, il Napoli tende a subire: cosa c'è più da temere?
"Sappiamo che il PSV ha grande qualità soprattutto quando hanno la palla. Fanno il tipico calcio olandese offensivo. Noi dobbiamo stare attenti e se riusciamo a farlo possiamo fare una grande prestazione".
Che momento è per voi?
"Volevamo portare i punti a casa da Torno ma purtroppo non ci siamo riusciti. Abbiamo qualche infortunato e i nuovi si devono ancora adattare. lo? sto molto bene, ogni giorno capisco meglio cosa vuole il mister e di cosa ha bisogno la squadra. Ci vuole comunque tempo, ma il gruppo è forte e vogliamo dimostrarlo anche domani".
Lei ha avuto come tecnici in Italia Thiago Motta, Italiano e ora Conte...
"Sono stato fortunato perché sono tre allenatori straordinari, che mi hanno aiutato molto ad essere un calciatore completo anche in fase offensiva. Voglio ancora migliorare".
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|PSV Eindhoven
|Napoli
