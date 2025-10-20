Beukema a Sky: "Sto molto bene, sto capendo cosa chiede Conte. PSV? Ha tanta qualità"

Sam Beukema, difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match di Champions League contro il PSV Eindhoven: "Ho giocato in questo stadio due volte e ci sono state due belle vittorie, speriamo che possa aggiungerne un'altra".

Il PSV segna tanto, il Napoli tende a subire: cosa c'è più da temere?

"Sappiamo che il PSV ha grande qualità soprattutto quando hanno la palla. Fanno il tipico calcio olandese offensivo. Noi dobbiamo stare attenti e se riusciamo a farlo possiamo fare una grande prestazione".

Che momento è per voi?

"Volevamo portare i punti a casa da Torno ma purtroppo non ci siamo riusciti. Abbiamo qualche infortunato e i nuovi si devono ancora adattare. lo? sto molto bene, ogni giorno capisco meglio cosa vuole il mister e di cosa ha bisogno la squadra. Ci vuole comunque tempo, ma il gruppo è forte e vogliamo dimostrarlo anche domani".

Lei ha avuto come tecnici in Italia Thiago Motta, Italiano e ora Conte...

"Sono stato fortunato perché sono tre allenatori straordinari, che mi hanno aiutato molto ad essere un calciatore completo anche in fase offensiva. Voglio ancora migliorare".