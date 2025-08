Beukema: "Crollo quando torno a letto. Conte mi conosce più di me..."

"In questi giorni appena tocco il letto non esistono videogiochi o Netflix: crollo. Conte ci sta facendo lavorare duro, ma è giusto così". Lo ha detto Sam Beukema intervistato da Cronache di Spogliatoio. "Conte mi ha telefonato prima che mi trasferissi. Ha dimostrato di conoscermi quasi meglio di me. Sono cose che ti lasciano tanto. A Dimaro ero in camera con Marianucci. Hanno scelto loro per me, ma lo conoscevo. Da avversario ci siamo sfidato anche in semifinale di Coppa Italia.

Lang, De Bruyne e Lukaku mi stanno aiutando a inserirmi nella squadra. Ma anche gli scozzesi, perché a Bologna ero molto amico di Ferguson. Quando sono arrivato, McTominay e Gilmour sapevano già di dover stare dalla mia. Billy è un personaggio".