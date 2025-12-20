Cassano: “Il Napoli ha strameritato col Milan! Conte un genio, l’ha vinta con una mossa”

L'ex calciatore Antonio Cassano, ai microfoni del podcast "Viva el Futbol”, ha commentato la vittoria del Napoli sul Milan nella semifinale di Supercoppa italiana: “Per il Milan zero tiri in porta, Milinkovic ha fatto zero parate. Milan molto lento, niente di che. Non sempre ti va bene l’1-0 e tutti in difesa. Il Napoli ha strameritato di vincere.

Ovviamente la partita l’ha vinta quel genio in panchina di Conte, che ha messo le due mezze punte Elmas e Neres per tirar fuori Pavlovic e Tomori per isolare l’uno contro uno di Hojlund con De Winter. Quando uno è un genio vince le partite così. Hojlund ha tritato De Winter e tutto il Milan. Questo vuol dire saper allenare ad alti livelli e Conte lo fa da tantissimi anni”.