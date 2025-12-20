Marino: “L’Udinese ha surclassato il Napoli, meritava di vincere con un punteggio superiore”

Per parlare dell'Udinese e dell'imminente sfida in casa della Fiorentina ha parlato al Messaggero Veneto lo storico direttore generale dei friulani Pierpaolo Marino. Queste le sue parole: "Sono stato allo stadio due volte: con Atalanta e Napoli.

Detto che porto bene, ho ammirato una squadra che ha surclassato il Napoli e che avrebbe meritato di vincere con un punteggio superiore. La squadra di Conte avrà anche avuto una giornata no, ma la condizione fisica dei bianconeri mi è sembrata straripante".