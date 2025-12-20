Caso Allegri, Grosso: "Noi sotto la lente di ingrandimento, abbiamo responsabilità"

L’allenatore del Sassuolo, Fabio Grosso, intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro il Torino, è stato interpellato anche sulle offese di Massimiliano Allegri all'indirizzo di Lele Oriali nella semifinale di Supercoppa. Il Giudice Sportivo, in merito ai fatti avvenuti tra Napoli e Milan, ha punito il tecnico dei rossoneri con diecimila euro di ammenda.

Questa la risposta di Grosso: "Sono convinto che essendo sotto la lente di ingrandimento siamo delle persone con responsabilità perché chi ti vede ti può prendere come esempio, per cui la bravura è saperlo riconoscere e poi metterlo con i fatti. Poi c'è l'altra faccia della medaglia, dentro la competizione, con l'adrenalina della competizione, a volte si può andare oltre quella linea di confine che ci siamo dati, ma cerchiamo tutti di dare l'esempio positivo ma essendo persone si può sbagliare, si chiede scusa e si riparte come le persone intelligenti sono in grado di fare".