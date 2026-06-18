Roma da Scudetto? Toni: “Due anni fa vinse il Napoli con rosa inferiore all’Inter…”

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L'ex centravanti si è soffermato su Moise Kean, sul futuro di Dusan Vlahovic e sulle ambizioni della Roma giallorossa con Gasperini.

Presente a Pitti, la rassegna internazionale dedicata alla moda, Luca Toni ha affrontato diversi temi ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, partendo dalla Fiorentina e dal futuro di Moise Kean. "È un grande attaccante, ce ne sono pochi così forti in giro e se resta con la testa giusta non si discute. Di solito, quando uno arriva da un'annata deludente, c'è anche voglia di rivalsa. In generale potrebbe essere per i viola magari come quella volta che arrivai io a Firenze: l'anno prima c'era stata una salvezza all'ultima giornata e poi con Prandelli iniziammo un ciclo bellissimo, approdando anche in Champions". Toni ha poi affrontato il tema Juventus e il futuro di Dusan Vlahovic: "Dipenderà anche dal volere del tecnico, però se lasci partire un attaccante come Vlahovic a parametro zero poi devi trovarne anche un altro. In Europa non vedo tanti attaccanti che possono spostare gli equilibri, a meno che tu non vada sui top, top. Vlahovic è ancora giovane, mi piace e in area di rigore si fa dare... del lei".

Toni su Milan e Roma: "Con Gasperini può succedere di tutto"

Nel corso dell'intervista, l'ex attaccante della Nazionale ha commentato anche la situazione del Milan e le prospettive della Roma. Sul possibile arrivo di Rúben Amorim in rossonero ha dichiarato: "Prima degli allenatori bisognerebbe puntare sui giocatori. Non avendo raggiunto la Champions è chiaro che salta tutto. Però, ripeto, occorrerebbe dare ai tecnici dei giocatori da Milan. A volte si trova la scusa del tecnico...". Infine, sulle ambizioni della Roma nella corsa al titolo: "Ha fatto una cosa straordinaria entrando in Champions. Raggiungere subito il livello di Inter e Napoli forse è ancora un po' presto, però la Roma parte da una bella base. Sono stati bravi, tra le altre cose, a prendere Malen. E con Gasp può succedere di tutto, peraltro possono esserci delle stagioni particolari: due anni fa vinse il Napoli che forse non aveva la rosa dell'Inter".