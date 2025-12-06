Dazn, Turci: "Neres meglio di Conceicao. Vi dico la mia top11 di Napoli-Juve..."

Tommaso Turci, giornalista DAZN, è intervenuto ai microfoni del podcast 'Tutti in The Box' e tra i vari argomenti ha stilato la sua top-11 combinata di Napoli-Juventus: "Milinkovic-Savic o Di Gregorio? Milinkovic-Savic. Beukema o Kalulu? Beukema. Rrahmani o Kelly? Rrahmani. Buongiorno o Koopmeiners? Buongiorno. Di Lorenzo o McKennie? Di Lorenzo. Elmas o Locatelli? Locatelli.

McTominay o Khephren Thuram? McTominay. Olivera o Cambiaso? Cambiaso. David Neres o Conceiçao? Neres. Noa Lang o Kenan Yildiz? Yildiz. Hojlund o David? Hojlund".