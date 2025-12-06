Jeda: "McTominay è un top di livello internazionale", poi lo confronta con Yildiz

Jeda, ex calciatore brasiliano, ai microfoni di Radio Tv Serie A ha messo a confronto Kenan Yildiz e Scott McTominay, i due protagonisti della prossima sfida tra Napoli e Juventus, facendo prevalere lo scozzese nei voti: “È pesato un po’ sul fattore fisico. Uno va a vedere e pensa che Yildiz essendo un giocatore molto tecnico, è un giocatore che comunque dribbla molto bene, cioè può essere che quelle qualità possono essere molto più di McTominay.

Però io ho avuto modo di seguire McTominay, è un giocatore che ha vinto poi il campionato col Napoli ed ha dimostrato di essere un giocatore top, secondo me è un giocatore internazionale. E sono assolutamente d’accordo sul fatto che Yildiz ha un margine di miglioramento molto molto più alto secondo me, credo che in prospettiva Yildiz andrà molto più avanti. Diventerà un giocatore top per me, ma deve dimostrare ancora tanto perché deve avere continuità”.