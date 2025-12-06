Capuano: "Spalletti? Napoletani decontestualizzano frasi. Va applaudito ma non accadrà"

Il giornalista di Panorama Giovanni Capuano, intervenuto ai microfoni di Sportitalia, ha parlato dell'accoglienza che dovrebbe ricevere Luciano Spalletti al suo ritorno da avversario allo Stadio Diego Armando Maradona: "È scontato Spalletti deve essere applaudito, ma credo che non accadrà. Penso proprio di no. Penso che i napoletani abbiano una lettura diversa di quello che è successo: io non la contesto, secondo me è sbagliata, loro la vivono come un tradimento soprattutto recuperando e decontestualizzando alcune frasi. E se hanno in testa che è stato un tradimento, credo agiranno di conseguenza”.

Anche il giornalista e scrittore Angelo Forgione si è espresso sull'accoglienza da riservare a Luciano Spalletti, ma con una visione diversa: "Io sarei per l'indifferenza. Il problema è stato il rilasciare delle dichiarazioni poco veritiere. Non solo quelle per andare contro il presidente. Almeno fino a un mese prima di firmare con la Juventus è stato velenoso nei confronti di De Laurentiis. L'ultima è stata 'Sono andato via da Napoli per colpa del presidente'. De Laurentiis non fece valere la penale, comportandosi da signore. Spalletti fino a due mesi fa parlava male di De Laurentiis. A me ha infastidito l'intervista da Fazio, perché disse che la tuta del Napoli sarebbe stata l'ultima della sua carriera", un estratto delle sue parole a Radio TuttoNapoli nel corso di "Napoli Talk".