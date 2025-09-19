Biasin: "Al 20' gara già finita, andrebbe cambiata la regola! De Bruyne? Lo sa anche lui"

Nel corso di Cronache di spogliatoio, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato del ko del Napoli sul campo del City: "Non voglio essere retorico, ma bravissimo De Bruyne ad uscire da grande professionista. Ragionando già da allenatore, probabilmente, sapeva perfettamente che toccava a lui. Conte? Non sarà deluso, in una serata storta il Napoli non torna tremendamente più debole del City, è stata una non partita.

Forse finiva uguale in 11 vs 11, ma al 20' la partita è terminata perché non puoi concedere l'uomo in più al City e chi fa questo tipo di calcio. Va preso il buono, ha fatto ciò che poteva, non riesco a dare una valutazione e aggiungo: prima o poi bisognerà anche rivedere qualcosa, parliamo da tempo di togliere la noia del calcio, ma se resti in 10 al 20', anche se è colpa tua, un tifoso che ha speso 100 sterline s'è annoiato fino alla fine. Non ho proposte, direi cavolate come l'espulsione a tempo, ma se non c'è fallo violento si può ipotizzare qualcosa. Di Lorenzo ha commesso un errore grave, ma inventati qualcosa, dai un rigore... ma 70 minuti in 10... Se succede in finale di Champions?".