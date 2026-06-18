Ferrara: "Messi leggenda assoluta, è il più grande... dopo Maradona"
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Ferrara: “Messi una leggenda, ma dopo Maradona resta il più grande”
L'ex azzurro Ciro Ferrara, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha commentato le straordinarie prestazioni di Lionel Messi ai Mondiali 2026: "Messi sta battendo tutti i record possibili e immaginabili, stiamo parlando di un campionissimo, di una leggenda assoluta del calcio.
Anche se siamo un po' dispiaciuti perché l'Italia non c'è, continuiamo a seguire questi Mondiali perché all'interno di questa competizione ci sono dei giocatori veramente fenomenali che ti fanno innamorare del bel calcio. Leo Messi è indiscutibilmente, per me, dopo Diego è il più grande. Perché dopo ci meravigliamo sempre: 'No chissà se potrà fare...', 3 gol".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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