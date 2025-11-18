Cagliari, Gaetano: “Hamsik eccezionale, mi ispiro a lui! A volte giocava solo di sinistro”
Il fantasista del Cagliari Gianluca Gaetano ha rilasciato una lunga intervista a L'Unione Sarda, ripercorrendo alcuni momenti significativi della sua carriera. Tra i temi toccati anche le sue fonti di ispirazione calcistica: su tutti, Marek Hamsik, capitano e simbolo del Napoli. Di seguito le sue parole.
A chi si ispira ? C'è un calciatore che da ragazzino è stato un esempio da seguire? “Sì, Hamsik, quando partecipai ai primi allenamenti con il Napoli mi aveva impressionato, giocava a volte solo di sinistro, un capitano grandissimo. Sono riuscito anche a fare con lui un ritiro con Ancelotti, davvero un giocatore eccezionale".
