Cagliari, Gaetano: “Hamsik eccezionale, mi ispiro a lui! A volte giocava solo di sinistro” TuttoNapoli.net
Oggi alle 21:40
di Francesco Carbone

Il fantasista del Cagliari Gianluca Gaetano ha rilasciato una lunga intervista a L'Unione Sarda, ripercorrendo alcuni momenti significativi della sua carriera. Tra i temi toccati anche le sue fonti di ispirazione calcistica: su tutti, Marek Hamsik, capitano e simbolo del Napoli. Di seguito le sue parole.

A chi si ispira ? C'è un calciatore che da ragazzino è stato un esempio da seguire? “Sì, Hamsik, quando partecipai ai primi allenamenti con il Napoli mi aveva impressionato, giocava a volte solo di sinistro, un capitano grandissimo. Sono riuscito anche a fare con lui un ritiro con Ancelotti, davvero un giocatore eccezionale".