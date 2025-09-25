Biasin: “Conte è bravissimo! Se ogni anno dice certe cose e gli portano qualcosa, fa bene…”

Ai microfoni di TopCalcio24, Fabrizio Biasin, capo dei servizi sportivi di Libero e noto giornalista di fede interista, ha commentato le dichiarazioni di Antonio Conte circa l'ultimo mercato fatto dal suo Napoli: “Conte è bravissimo, a livello di comunicazione se tutti gli anni fa questo tipo di uscite e ogni volta gli portano qualcosa, fa bene a farle. Non mi sembra abbia detto qualcosa sui 2 rigori non dati al Pisa.

Sarebbe divertente se Allegri nella conferenza prima di Milan-Napoli dicesse 'l'anno scorso siamo arrivati ottavi'...".